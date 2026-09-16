Kullu News: गणित-विज्ञान मेले में मनाली संकुल सर्वश्रेष्ठ
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू Updated Thu, 17 Sep 2026 10:50 AM IST
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पतलीकूहल (कुल्लू)। सरस्वती विद्या मंदिर उच्च विद्यालय कटराईं में आयोजित तीन दिवसीय जिला स्तरीय गणित, संगणक एवं विज्ञान मेले का समापन हो गया। मेले में शानदार प्रदर्शन के आधार पर मनाली संकुल को सर्वश्रेष्ठ संकुल घोषित किया गया।
समापन समारोह में जिला परिषद सदस्य जिंदू ठाकुर ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। उन्होंने विभिन्न स्पर्धाओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए और उनका मार्गदर्शन किया।
मेले में चार संकुलों के 12 विद्यालयों कटराईं, नगवाईं, पनगां, सरसेई, बुरुआ, नगर, बाशिंग, भुंतर, मनाली, लरांकेलो, रियाड़ा और भल्याणी के 225 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। विद्यार्थियों ने गणित, संगणक और विज्ञान विषयों में मॉडल, विज्ञान प्रयोग, पत्र वाचन और विज्ञान प्रश्नमंच सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभा दिखाई।
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विभिन्न वर्गों में कटराईं, लरांकेलो, बुरुआ, भुंतर, नगवाईं, नगर, बाशिंग, मनाली और रियाड़ा विद्यालयों के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य जितेंद्र सिंह ने विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
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समापन समारोह में जिला परिषद सदस्य जिंदू ठाकुर ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। उन्होंने विभिन्न स्पर्धाओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए और उनका मार्गदर्शन किया।
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मेले में चार संकुलों के 12 विद्यालयों कटराईं, नगवाईं, पनगां, सरसेई, बुरुआ, नगर, बाशिंग, भुंतर, मनाली, लरांकेलो, रियाड़ा और भल्याणी के 225 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। विद्यार्थियों ने गणित, संगणक और विज्ञान विषयों में मॉडल, विज्ञान प्रयोग, पत्र वाचन और विज्ञान प्रश्नमंच सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभा दिखाई।
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विभिन्न वर्गों में कटराईं, लरांकेलो, बुरुआ, भुंतर, नगवाईं, नगर, बाशिंग, मनाली और रियाड़ा विद्यालयों के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य जितेंद्र सिंह ने विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।