Kullu News: कांगला ने 58 रन से नीलकंठ को दी शिकस्त

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केलांग/उदयपुर (लाहौल-स्पीति)। शहीद तंजिन छुल्टिम मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में कांगला इलेवन की टीम ने नीलकंठ वैली की टीम को 58 रन से शिकस्त देकर जीत दर्ज की है। उदयपुर के लता ठाकुर स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता में शामिल हुईं टीमों के बीच कड़े मुकाबले देखने को मिले। फाइनल मैच काफी रोमांचक रहा। इसमें कांगला इलेवन की टीम ने 18.5 ओवर में ऑल आउट होकर 172 रन का स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी नीलकंठ वैली की टीम 18.2 ओवर में ऑल आउट होकर 114 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर स्थानीय विधायक अनुराधा राणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर वीर शहीद तंजिन छुल्टिम की साहस, वीरता और देश के प्रति समर्पण को याद किया गया। विधायक ने खेलों और युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 51 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने करपट स्थित स्कूल का नाम शहीद तंजिन छुल्टिम के नाम पर रखने की घोषणा भी की। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस अध्यक्ष दोरजे लारजे, सुशील, राहुल ठाकुर, जितेंद्र कुमार, वेद प्रकाश, राजेश बाबा, सूरज प्रकाश आदि मौजूद रहे।