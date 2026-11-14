Kullu News: कालका की राह में गुम हो गई छह लाख की 'जापानी मिठास'

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पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ निवासी अरविंद भुंतर सब्जी मंडी में फल के व्यापारी हैं। उन्होंने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 13 नवंबर की शाम करीब छह बजे जीप में जापानी फल की 300 पेटियां लोड करवाई थीं। यह फल उन्होंने सब्जी मंडी की अलग-अलग आढ़ती दुकानों से खरीदा था। पेटियों को कोलकाता की सब्जी मंडी भेजा जाना था। इसके लिए इन्हें कालका रेलवे स्टेशन पहुंचाया जाना निर्धारित किया गया था।व्यापारी के अनुसार, फल की पेटियां लोड करने के बाद जीप को रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया गया, लेकिन चालक सुमित और परिचालक राहुल माल लेकर निर्धारित स्थान पर नहीं पहुंचे। दोनों के मोबाइल फोन भी बंद आ रहे हैं। जीप सहित उनका कोई सुराग नहीं लग रहा है। व्यापारी ने आशंका जताई है कि चालक और परिचालक ने जानबूझकर फल की पेटियां कहीं अन्य स्थान पर बेच दी हैं।एसपी कुल्लू अभिषेक ने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।