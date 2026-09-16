Kullu News: बीपीएल परिवारों से संवाद, योजनाओं की दी जानकारी

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मनाली। ग्राम पंचायत शालीन में विधायक भुवनेश्वर गौड़ की अध्यक्षता में संवाद एवं प्रचार-प्रसार शिविर आयोजित किया गया। इसमें सोयल, बुरुआ, चचोगा, पलचान, जगतसुख, मनाली, नसोगी, शालीन, शनाग, गोजरा, वशिष्ट और कन्याल पंचायतों के बीपीएल परिवारों से संवाद किया गया। विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने मुख्यमंत्री अपना परिवार और सुखी परिवार योजना सहित प्रदेश सरकार की ओर से संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी। उन्होंने पात्र परिवारों से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। खंड विकास अधिकारी नग्गर मुकेश कुमार ने बीपीएल परिवारों के चयन के लिए विभाग की ओर से निर्धारित मानदंडों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने पात्रता से संबंधित विभिन्न प्रावधानों से भी उपस्थित लोगों को अवगत करवाया। संवाद