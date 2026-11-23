विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

.........शिक्षा : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रैला में आयोजित शिविर में स्वयंसेवियों को स्वास्थ्य जीवन शैली की जानकारी अपराह्न 2:30 बजे से दी जाएगी।...समारोह : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कलवारी का वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह सुबह 10:30 बजे से मनाया जाएगा। -गौरीशंकर....परंपरा : महाराजा घाटी के आराध्य देवता हुरंग काली नारायण की हारियान क्षेत्र की परिक्रमा पूर्वाह्न 11:00 बजे से शुरू होगी। इसमें श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद है।....देव यात्रा : रघुपुर घाटी के देवता सत्य नारायण पूर्वाह्न 11 बजे फनौटी देवालय से बंजार के शिल्ह चलौहन के दौरे पर रवाना होंगे।.....काम की बातपरिवहन : संसारी-किलाड़-थिरोट-तांदी सड़क का विस्तारीकरण का कार्य जारी है। सड़क सीमा संगठन की ओर से सड़क पूर्वाह्न 11 के बाद दिनभर बंद कर दी जाएगी। ऐसे में सड़क पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।....क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. रुरेंद्र ठाकुर और रात 9:30 बजे से डॉ. अमिता कुमारी सेवाएं देंगी।.................ओपीडी समय सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तकपुरूष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डॉ. सुरेश कुमार, डॉ. रोहित वर्मामहिला सामान्य (कमरा नंबर 106) डॉ. अदिति, डॉ. अक्षिता नेगी, डॉ. किरण ठाकुरमेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नेहा, डॉ. नितेश कुमारऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. अशोक, डॉ. संतुष्ट शर्मासर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. प्रीत ठाकुर, डॉ. कमल दत्ता, डॉ. सम्राट चटर्जीईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालियागायनी (कमरा नंबर 145) डॉ. आलोक शर्मा, डॉ. विवेकबाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन मंटूकत्वचा रोग (कमरा नंबर 119) डॉ. रतन सागर, डॉ. रोहित वर्माहेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-35779124×7 खुला रहता है।