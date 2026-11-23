.......................संवाद न्यूज एजेसीकुल्लू। भारतीय सेना के संबंध में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की टिप्पणी के विरोध में भाजपा और भाजयुमो ने सोमवार को जिला मुख्यालय कुल्लू में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला फूंका और प्रदेश सरकार पर मंत्री को बचाने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारी पहले ढालपुर के रथ मैदान में एकत्रित हुए। यहां उन्होंने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी का पुतला जलाया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली, जो ढालपुर चौक तक पहुंची। यहां भाजपा और भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार और मंत्री के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया।इस दौरान पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी और भाजयुमो जिलाध्यक्ष दिग्विजय आनंद ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के मंत्री की ओर से सेना के संबंध में की गई टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। आरोप लगाया कि सरकार इस मामले में कार्रवाई करने के बजाय मंत्री के बयान पर पर्दा डालने का प्रयास कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि कांग्रेस को आने वाले समय में इस रवैये का राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रदर्शन में भाजपा पदाधिकारी दानवेंद्र सिंह, अखिलेश कपूर, नरोत्तम ठाकुर, भीमसेन शर्मा, नवल नेगी, रेखा गुलेरिया और बिंदिया सूद सहित भाजपा और भाजयुमो के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाद