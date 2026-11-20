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प्रशिक्षण : रिवर राफ्टिंग केंद्र पिरड़ी में तीन राज्यों के स्वयंसेवियों को कयाकिंग का प्रशिक्षण सुबह 10 बजे से दिया जाएगा।

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शिक्षा : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रैला में एनएसएस शिविर में स्वयंसेवी विद्यालय परिसर में सुबह 10:30 बजे से सफाई अभियान चलाएंगे।

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कार्यक्रम : राइस एंड शाइन प्ले स्कूल का वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह अटल सदन कुल्लू में दोपहर 12 बजे से मनाया जाएगा।

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काम की बात

लाहौल घाटी की संसारी-किलाड़-थिरोट-तांदी सड़क सभी प्रकार के वाहनों के लिए अपराह्न 2 बजे से बहाल की जाएगी।

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स्वास्थ्य : क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350

क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. सुरेंद्र सिंह, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. सिद्धांत नेगी और रात 9:30 बजे से डॉ. अक्षिता नेगी सेवाएं देंगी।

बॉक्स

ओपीडी समय सुबह 09:30 से शाम 04:00 बजे तक

पुरूष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डॉ. सुरेंद्र कुमार, डॉ. रोहित वर्मा

महिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. अमिता कुमारी, डॉ. किरण ठाकुर

मेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नेहा, डॉ. नितेश कुमार

ऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. अशोक, डॉ. संतुष्ट शर्मा

सर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. प्रीत ठाकुर, डॉ. कमल दत्ता, डॉ. सम्राट चटर्जी

ईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालिया

गायनी (कमरा नंबर 145) डॉ. आलोक शर्मा, डॉ. विवेक

बाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन मंटूक

त्वचा रोग (कमरा नंबर 119) डॉ. रतन सागर

हेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-357791

24×7 खुला रहता है।

स्वास्थ्य : रोटरी आई अस्पताल कुल्लू में मरीजों की आंखों की रोशनी की निशुल्क जांच सुबह 10 बजे से की जाएगी।