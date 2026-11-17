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.....शिक्षा : शहीद बालकृष्ण राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुल्लू में एनएसएस के विशेष शिविर का समापन अपराह्न 3 बजे होगा।....समारोह : डीएवी स्कूल कटराईं में पूर्वाह्न 11:30 बजे से वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा।....काम की बातआवाजाही : एनएच-305 में मंगलौर पुल से बंजार और जिभी की ओर सुबह 8 से पूर्वाह्न 11 बजे और अपराह्न 3 से शाम 7 बजे तक बड़े वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। हाईवे पर शीतकालीन पर्यटन सीजन के लिए यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के लिए आवश्यक कार्य किए जा रहे हैं।....स्वास्थ्य : क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. किरण ठाकुर, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. तेंजिन और रात 9:30 बजे से डॉ. अमिता कुमारी सेवाएं देंगी।............ओपीडी समय सुबह 09:30 से शाम 04:00 बजे तकपुरूष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डॉ. सुरेंद्र कुमार, डॉ. रोहित वर्मामहिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. शानू महाजनमेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नेहा, डॉ. नितेश कुमारऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. अशोक, डॉ. संतुष्ट शर्मासर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. प्रीत ठाकुर, डॉ. कमल दत्ता, डॉ. सम्राट चटर्जीईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालियागायनी (कमरा नंबर 145) डॉ. आलोक शर्मा, डॉ. विवेकबाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन मंटूकत्वचा रोग (कमरा नंबर 119) डॉ. रतन सागरहेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-35779124×7 खुला रहता है।