Kullu News: सिटी में आज

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...आस्था : देवता लक्ष्मी नारायण और माता शतरूपा देव परंपराओं के अनुसार मैल गांव में देवकारज पूर्वाह्न 11 बजे से करेंगे।....स्वास्थ्य : दिवाली उत्सव पर खाद्य सुरक्षा विभाग की निगरानी टीमें मनाली से आनी तक सुबह 10 बजे से खाद्य पदार्थों के जांच करेंगी।...काम की बातजिले में दिवाली उत्सव के चलते हिमाचल पथ परिवहन निगम और निजी बसों की सेवाएं पूर्वाह्न 11 बजे से बंद रहेंगी। हालांकि, इससे पहले सभी निर्धारित रूटों पर बसों का संचालन समयसारिणी के अनुसार किया जाएगा।....स्वास्थ्य : क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. नेहा वर्मा, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. तेंजिन मंटूक और रात 9:30 बजे से डॉ. कमल दत्ता सेवाएं देंगे।....हेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-35779124×7 खुला रहता है।