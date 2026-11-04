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Kullu News: सिटी में आज

Thu, 05 Nov 2026 11:13 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू Updated Thu, 05 Nov 2026 11:13 AM IST
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In the city today
युवा संसद
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विकसित भारत युवा संसद का आयोजन पूर्वाह्न 11 बजे कुल्लू कॉलेज में किया जाएगा।
निरीक्षण

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम पूर्वाह्न 11 बजे से त्योहारी सीजन के चलते कुल्लू में विभिन्न दुकानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच करेगी।
आस्था
देवता लक्ष्मी नारायण और देवता मनु ऋषि का देव मिलन बनाऊगी गांव में देवता कशु नारायण से दोपहर 2 बजे होगा।
उपमंडल उदयपुर के फूड़ा गांव में देवता राजा घेपन अपनी लाहौल परिक्रमा के दौरान अपराह्न 2:30 बजे पहुंचेंगे।
बैठक
जिले के छह विकास खंड अधिकारियों की बैठक पूर्वाह्न 11:30 बजे उपायुक्त कुल्लू डॉ. अमित कुमार शर्मा लेंगे। इस बैठक में पंचायतों के विकास पर चर्चा की जाएगी।
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काम की बात
परिवहन - अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा और दिवाली के लिए कॉलेज गेट के समीप अस्थायी बस अड्डा स्थापित किया गया है। इस बस अड्डा से भुंतर, पाहनाला, औट, बंजार के लिए हिमाचल पथ परिवहन और निजी बसों का संचालन किया जाएगा।
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स्वास्थ्य: क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350
क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्रामा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 09:30 बजे से डॉ. अनु राणा, अपराह्न 03:30 बजे से डॉ. सुरेश ठाकुर और रात 09:30 बजे से डॉ. रीतू परण सेवाएं देंगे।
बॉक्स
ओपीडी समय सुबह 09:30 से शाम 04:00 बजे तक
पुरूष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डॉ. सुरेंद्र कुमार
महिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. तेंजिन, डॉ. अक्षिता नेगी
मेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नेहा, डॉ. नितेश कुमार
ऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. अशोक, डॉ. संतुष्ट शर्मा
सर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. प्रीत ठाकुर, डॉ. कमल दत्ता, डॉ. सम्राट चटर्जी
ईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालिया
गायनी (कमरा नंबर 145) डॉ. आलोक शर्मा, डॉ. विवेक
बाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन मंटूक
हेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-357791 24×7 खुला रहता है।
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