फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   In the city today

Kullu News: सिटी में आज

Sun, 01 Nov 2026 06:46 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 06:46 PM IST
विज्ञापन
In the city today
शिक्षा :
विज्ञापन

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बंजार में एनएसएस स्वयंसेवियों के लिए शैक्षणिक सत्र का आयोजन अपराह्न 2 बजे से होगा।
.....
बैठक: एसएसबी गुरिल्ला संगठन कुल्लू की मासिक बैठक ढालपुर में पूर्वाह्न 11:30 बजे से आयोजित होगी। इसमें न्यायालय में चल रहे केस के बारे में जानकारी दी जाएगी।
.....
कार्यक्रम : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भुट्ठी में एनएसएस स्वयंसेवी पूर्वाह्न 11:30 बजे से साफ-सफाई अभियान शुरू करेंगे। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेंगे।
विज्ञापन

......
काम की बात
अंतरराज्यीय बस अड्डा कुल्लू से बस्तोरी के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस शाम 5:30 बजे संचालित की जाएगी। पहले यह सेवा बंद थी।
....
स्वास्थ्य : क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350
क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. अमिता कुमारी, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. सम्राट चटर्जी और रात 9:30 बजे से डॉ. रीमा घई सेवाएं देंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

बॉक्स
ओपीडी समय सुबह 09:30 से शाम 04:00 बजे तक
पुरूष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डॉ. रीतू परण, डॉ.सुरेंद्र कुमार
महिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. तेंजिन, डॉ. अक्षिता नेगी
मेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नेहा, डॉ. नितेश कुमार
ऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. अशोक, डॉ. संतुष्ट शर्मा
सर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. प्रीत ठाकुर, डॉ. कमल दत्ता
ईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालिया
गायनी (कमरा नंबर 145) डॉ. आलोक शर्मा, डॉ. विवेक
बाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन मंटूक
हेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-357791
24×7 खुला रहता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed