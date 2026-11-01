Kullu News: सिटी में आज

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राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बंजार में एनएसएस स्वयंसेवियों के लिए शैक्षणिक सत्र का आयोजन अपराह्न 2 बजे से होगा।.....बैठक: एसएसबी गुरिल्ला संगठन कुल्लू की मासिक बैठक ढालपुर में पूर्वाह्न 11:30 बजे से आयोजित होगी। इसमें न्यायालय में चल रहे केस के बारे में जानकारी दी जाएगी।.....कार्यक्रम : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भुट्ठी में एनएसएस स्वयंसेवी पूर्वाह्न 11:30 बजे से साफ-सफाई अभियान शुरू करेंगे। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेंगे।......काम की बातअंतरराज्यीय बस अड्डा कुल्लू से बस्तोरी के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस शाम 5:30 बजे संचालित की जाएगी। पहले यह सेवा बंद थी।....स्वास्थ्य : क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. अमिता कुमारी, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. सम्राट चटर्जी और रात 9:30 बजे से डॉ. रीमा घई सेवाएं देंगे।बॉक्सओपीडी समय सुबह 09:30 से शाम 04:00 बजे तकपुरूष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डॉ. रीतू परण, डॉ.सुरेंद्र कुमारमहिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. तेंजिन, डॉ. अक्षिता नेगीमेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नेहा, डॉ. नितेश कुमारऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. अशोक, डॉ. संतुष्ट शर्मासर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. प्रीत ठाकुर, डॉ. कमल दत्ताईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालियागायनी (कमरा नंबर 145) डॉ. आलोक शर्मा, डॉ. विवेकबाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन मंटूकहेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-35779124×7 खुला रहता है।