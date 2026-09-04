Kullu News: सिटी में आज

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..........खेल-राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बजौरा और काईस में अंडर-14 छात्रा वर्ग की खेलकूद प्रतियोगिता के फाइनल मैच सुबह 9 बजे से खेले जाएंगे।...शिक्षा- शहीद बालकृष्ण राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुल्लू में बाल शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन अपराह्न 2 बजे से होगा।...बैठक: अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा की तैयारियों को लेकर नगर परिषद कुल्लू की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे से होगी।.....प्रदर्शनी -जिला मुख्यालय ढालपुर में स्थित लालचंद प्रार्थी कलाकेंद्र में पुस्तक प्रदर्शनी का शुभारंभ सुबह 10 बजे होगा।....काम की बातउपमंडल बंजार के तहत आने वाले एनएच-305 पर स्थित धामण बेली ब्रिज को डिस्मेंटल किया जा रहा है। ऐसे में नए पुल से समय सारिणी के अनुसार वाहनों की आवाजाही होगी।.....स्वास्थ्य: क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. सुरेंद्र, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. रीतू परण और रात 9:30 बजे से डॉ. कमल दत्ता सेवाएं देंगे।ओपीडीओपीडी समय सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तकपुरूष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डाॅ. सुरेशमहिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. किरण, डॉ. अमिता कुमारीमेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. नेहा, डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नितेशऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. संतुष्ट, डॉ. अशोकसर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. प्रीत, डॉ. सम्राट चटर्जीईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालियात्वचा रोग (कमरा नंबर 119) डॉ. रतन सागरगायनी (कमरा नंबर 142) डॉ. विवेक ठाकुर, डॉ. आलोक शर्माबाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिनहेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-35779124×7 खुला रहता है।