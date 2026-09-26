Kullu News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 07:20 PM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 07:20 PM IST
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आज के कार्यक्रम
स्वास्थ्य : गदौरी गुरुद्वारा साहिब में पूर्वाह्न 11 शुरू होगा स्वास्थ्य शिविर।
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यात्रा : लाहौल के तिंदी से सैकड़ों श्रद्धालु पूर्वाह्न 11 बजे मिंधल जातर के लिए होंगे रवाना।
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खेल : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बजौरा में अंडर-14 खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता पूर्वाह्न 11:30 शुरू होगी।
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काम की बात
कुल्लू शहर में मरम्मत कार्य के चलते बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। इस दौरान नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 11 वार्डों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।
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स्वास्थ्य : क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350
क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. शुभम, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. अक्षिता नेगी और रात 9:30 बजे से डॉ. संतुष्ट शर्मा सेवाएं देंगे।
हेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-357791
24×7 खुला रहता है।
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स्वास्थ्य : गदौरी गुरुद्वारा साहिब में पूर्वाह्न 11 शुरू होगा स्वास्थ्य शिविर।
...........
यात्रा : लाहौल के तिंदी से सैकड़ों श्रद्धालु पूर्वाह्न 11 बजे मिंधल जातर के लिए होंगे रवाना।
...........
खेल : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बजौरा में अंडर-14 खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता पूर्वाह्न 11:30 शुरू होगी।
.........
काम की बात
कुल्लू शहर में मरम्मत कार्य के चलते बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। इस दौरान नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 11 वार्डों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।
............
स्वास्थ्य : क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350
क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. शुभम, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. अक्षिता नेगी और रात 9:30 बजे से डॉ. संतुष्ट शर्मा सेवाएं देंगे।
विज्ञापन
हेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-357791
24×7 खुला रहता है।