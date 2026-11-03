Kullu News: सिटी में आज

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....दौरा: देवता लक्ष्मी नारायण अपराह्न 3 बजे बनाउगी में पहुंचेंगे जहां उनका श्रद्धालु और क्षेत्रवासी स्वागत करेंगे।...समापन : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भुट्ठी में एनएसएस शिविर पूर्वाह्न 12:30 बजे संपन्न होगा। इस दौरान रंगारंग कार्यक्रम भी होंगे।...काम की बातबिजली बंद : विद्युत उपमंडल भुंतर के अंतर्गत 11 केवी दियार फीडर को स्थानांतरित करने और मरम्मत कार्य किया जाएगा। इस कारण सुबह 10 से शाम 5 बजे तक बगीचा, त्रैहन, बशौणा, महसू, पीपलागे तथा आसपास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।...स्वास्थ्य : क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डाॅ. कल्याण सिंह, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. रत्न सागर और रात 9:30 बजे से डॉ. शानू महाजन सेवाएं देंगी।...ओपीडी समय सुबह 09:30 से शाम 04:00 बजे तकपुरूष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डॉ. रीतू परण, डॉ.सुरेंद्र कुमारमहिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. तेंजिन, डॉ. अक्षिता नेगीमेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. नेहा, डॉ. नितेश कुमारऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. अशोक, डॉ. संतुष्ट शर्मासर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. प्रीत ठाकुर, डॉ. कमल दत्ताईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालियागायनी (कमरा नंबर 145) डॉ. विवेक, डॉ. आलोक शर्माबाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन मंटूकहेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-35779124×7 खुला रहता है।