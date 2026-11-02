Kullu News: सिटी में आज

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....शिविर : दशहरा उत्सव मैदान में लोगों के लिए लगे विशेष स्वास्थ्य शिविर में पूर्वाह्न 11 बजे से नाडी परीक्षण के माध्यम से जांच की जाएगी।....कार्यक्रम : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भुट्ठी में एनएसएस स्वयंसेवी पूर्वाह्न 11:30 बजे स्वच्छता को लेकर जागरूक करेंगे।काम की बातक्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू की क्रस्ना लैब में कर्मचारियों की हड़ताल रहेगी। इस कारण लैब में सेवाएं प्रभावित रहेगी। कर्मचारी सिर्फ आपातकालीन सेवाएं देंगे।बॉक्सस्वास्थ्य: क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. आलोक शर्मा, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. शैलजा शर्मा और रात 9:30 बजे से डॉ. तेंजिन सेवाएं देंगी।....ओपीडी समय सुबह 09:30 से शाम 04:00 बजे तकपुरूष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डॉ. रीतू परण, डॉ. सुरेंद्र कुमारमहिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. तेंजिन, डॉ. अक्षिता नेगीमेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नेहा, डॉ. नितेश कुमारऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. अशोक, डॉ. संतुष्ट शर्मासर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. प्रीत ठाकुर, डॉ. कमल दत्ताईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालियागायनी (कमरा नंबर 145) डॉ. विवेकबाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन मंटूकहेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-35779124×7 खुला रहता है।