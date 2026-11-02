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Kullu News: पतलीकूहल की शांति कॉलोनी में झुग्गी जलकर राख

Mon, 02 Nov 2026 06:01 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 06:01 PM IST
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Shanties reduced to ashes in Patlikuhal Shanti Colony
पतलीकूहल (कुल्लू)। पुलिस थाना पतलीकूहल के तहत शांति कॉलोनी में सोमवार को एक झुग्गी में अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आने से झुग्गी में रखा बिस्तर, कपड़े और अन्य घरेलू सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग को फैलने से रोक लिया। इससे बड़ा हादसा टल गया। घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है।
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अग्निशमन विभाग पतलीकूहल के प्रभारी राजकुमार ने बताया कि शांति कॉलोनी निवासी गुगी राम पुत्र फीकू राम की झुग्गी में आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल वाहन और टीम को मौके पर भेजा गया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उन्होंने बताया कि अग्निकांड में करीब 80 हजार रुपये का नुकसान हुआ है। झुग्गी में रखा घरेलू सामान पूरी तरह जल गया। वहीं, दमकल कर्मियों की मुस्तैदी से करीब ढाई लाख रुपये की संपत्ति को आग की चपेट में आने से बचा लिया गया। इसमें साथ लगती ऋषि राम की झुग्गी और उसमें रखा दैनिक उपयोग का सामान शामिल है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। संवाद
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