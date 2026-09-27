Kullu News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 06:59 PM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 06:59 PM IST
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प्रदर्शन : अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी कुल्लू दोपहर 12 बजे पार्टी कार्यालय से उपायुक्त कार्यालय तक विरोध मार्च निकालेगी।
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प्रतियोगिता:
पीएमश्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भुंतर में तीन दिवसीय जिला स्तरीय अंडर-19 छात्रा वर्ग की खेलकूद प्रतियोगिता के पूर्वाह्न 11:30 बजे से फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे।
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बैठक : टनल रिसाव मामले में जांच कमेटी की बैठक उपमंडलाधिकारी बंजार पंकज शर्मा की अध्यक्षता में पूर्वाह्न 11:30 बजे होगी।
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काम की बात:
पानी की आपूर्ति बाधित: जल आपूर्ति योजना के टैंकों की सफाई का कार्य करने के चलते मनाली शहर के वार्ड नंबर 4, 5, 6 और 7 में सुबह 8 से शाम 7 बजे तक पानी की सप्लाई बंद रहेगी। जलशक्ति विभाग के कनिष्ठ अभियंता नरेंद्र कुमार ने जनता से सहयोग की अपील की है।
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स्वास्थ्य : क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350
क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. किरण ठाकुर, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. अक्षिता नेगी और रात 9:30 बजे से डॉ. रीमा घई सेवाएं देंगीं।
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ओपीडी समय सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
पुरुष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डाॅ. सुरेश, सुरेंद्र
महिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. तेंजिन, डॉ. किरण ठाकुर
मेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नेहा, डॉ. नितेश कुमार
ऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. संतुष्ट, डॉ. अशोक
सर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. सम्राट चटर्जी, डॉ. प्रीत ठाकुर
ईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालिया
त्वचा रोग (कमरा नंबर 119) डॉ. रतन सागर
गायनी (कमरा नंबर 145) डॉ. आलोक शर्मा, डॉ. विवेक
बाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन मंटूक
हेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-357791
24×7 खुला रहता है।
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प्रतियोगिता:
पीएमश्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भुंतर में तीन दिवसीय जिला स्तरीय अंडर-19 छात्रा वर्ग की खेलकूद प्रतियोगिता के पूर्वाह्न 11:30 बजे से फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे।
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बैठक : टनल रिसाव मामले में जांच कमेटी की बैठक उपमंडलाधिकारी बंजार पंकज शर्मा की अध्यक्षता में पूर्वाह्न 11:30 बजे होगी।
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काम की बात:
पानी की आपूर्ति बाधित: जल आपूर्ति योजना के टैंकों की सफाई का कार्य करने के चलते मनाली शहर के वार्ड नंबर 4, 5, 6 और 7 में सुबह 8 से शाम 7 बजे तक पानी की सप्लाई बंद रहेगी। जलशक्ति विभाग के कनिष्ठ अभियंता नरेंद्र कुमार ने जनता से सहयोग की अपील की है।
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क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. किरण ठाकुर, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. अक्षिता नेगी और रात 9:30 बजे से डॉ. रीमा घई सेवाएं देंगीं।
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ओपीडी समय सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
पुरुष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डाॅ. सुरेश, सुरेंद्र
महिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. तेंजिन, डॉ. किरण ठाकुर
मेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नेहा, डॉ. नितेश कुमार
ऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. संतुष्ट, डॉ. अशोक
सर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. सम्राट चटर्जी, डॉ. प्रीत ठाकुर
ईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालिया
त्वचा रोग (कमरा नंबर 119) डॉ. रतन सागर
गायनी (कमरा नंबर 145) डॉ. आलोक शर्मा, डॉ. विवेक
बाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन मंटूक
हेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-357791
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