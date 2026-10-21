Kullu News: राज्यपाल ने किया रेडियो कुल्लू 90.4 एफएम का शुभारंभ

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इस अवसर पर लेडी गवर्नर बिंदु गुप्ता भी उपस्थित रहीं। रेडियो कुल्लू 90.4 एफएम पर आयोजित विशेष साक्षात्कार में राज्यपाल ने स्थानीय परंपराओं के संरक्षण, कुल्लू दशहरा की विरासत और जनसंचार के माध्यम के रूप में रेडियो के महत्व पर विचार साझा किए। राज्यपाल ने रेडियो से अपने जुड़ाव के शुरुआती दिनों को याद किया।उन्होंने बताया कि उनके पिता डाक विभाग में कार्यरत थे। उन्होंने वह दौर भी देखा था, जब रेडियो रखने के लिए आधिकारिक लाइसेंस लेना जरूरी होता था। उस समय रेडियो घरों की शान हुआ करता था। गांवों की चौपालों में लोग एक साथ बैठकर रेडियो सुनते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम ‘मन की बात’ की सराहना करते हुए राज्यपाल ने कहा कि इस पहल ने रेडियो संस्कृति को फिर से जीवंत करने और डिजिटल युग में इस पारंपरिक माध्यम को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संवाद