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Kullu News: सालभर के बाद देवी-देवताओं ने किया मिलन

Wed, 21 Oct 2026 11:45 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 11:45 PM IST
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After a year, the deities met.
दशहरा उत्सव के मौके पर सुल्तानपुर में भगवान रघुनाथ के दरवार में हाजरी भरते देवता।-संवाद
कुल्लू। अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में देवी-देवताओं की उपस्थिति से अठारह करड़ू की सौह स्वर्गलोक में बदल गई है। दशहरा उत्सव के दौरान सालभर के लंबे अंतराल के बाद घाटी के देवी-देवता एक-दूसरे से मिले। देव मिलन की परंपरा का निर्वहन करते हुए देवी-देवताओं ने एक-दूसरे के शिविरों में पहुंचकर भेंट की। देवभूमि कुल्लू में इस अलौकिक दृश्य को देखकर श्रद्धालु भी भावविभोर हो उठे।
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देवमिलन के दौरान देव वाद्ययंत्रों की गूंज और नरसिंगों की मधुर स्वरलहरियों से पूरा वातावरण भक्तिमय बन गया। देवी-देवताओं के साथ आए देवलू और कारकून पारंपरिक वाद्ययंत्रों की धुनों पर नाचते-गाते और झूमते नजर आए।
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देव परंपराओं और लोक संस्कृति से सजे इस आयोजन ने कुल्लू दशहरा की धार्मिक महत्ता को और बढ़ा दिया। देवभूमि की इस अनूठी परंपरा में देवी-देवताओं का मिलन केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि आपसी मेलजोल, आस्था और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक भी है। सालभर अपने-अपने मंदिरों में विराजमान रहने वाले देवी-देवताओं का दशहरा में एकत्र होना कुल्लू की सदियों पुरानी परंपरा को जीवंत करता है। संवाद
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