बिजली अधिकारों का लाभ जनता तक पहुंचाए सरकार : गौतम

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गौतम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश को मिलने वाली करीब 60 करोड़ यूनिट बिजली का लाभ केवल सरकारी राजस्व तक सीमित नहीं रहना चाहिए। सरकार ऐसी नीति बनाए, जिससे आम जनता, पर्यटन और उद्योग क्षेत्र को भी इसका सीधा लाभ मिले। उन्होंने होटल, रेस्तरां और होमस्टे को करीब तीन रुपये प्रति यूनिट की रियायती दर पर बिजली देने का सुझाव दिया। साथ ही पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और स्थानीय उद्योगों को विशेष रियायतें देने की मांग की।उन्होंने कहा कि हिमाचल के लोग जलविद्युत परियोजनाओं के लिए अपने प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध कराते हैं और इनके कारण पर्यावरणीय नुकसान भी झेलते हैं। ऐसे में इन संसाधनों से पैदा होने वाली संपदा का वास्तविक लाभ प्रदेशवासियों को मिलना चाहिए। सरकार को सस्ती बिजली उपलब्ध करवाने के लिए जल्द नीति तैयार करनी चाहिए। संवाद