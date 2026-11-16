Kullu News: दलाश क्षेत्र में एक साल से बंद पड़े पांच बस रूट, ग्रामीणों की बढ़ी परेशानी

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बंद पड़े रूटों में दो स्कूल बस सेवाएं भी शामिल हैं। इन बसों के नहीं चलने से अभिभावकों को मजबूरन निजी टैक्सियों का सहारा लेना पड़ रहा है। बच्चों को रोजाना स्कूल पहुंचने के लिए अभिभावकों को भारी-भरकम किराया खर्च करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार, दलाश क्षेत्र में दलाश-गुंगी-लूहरी, दलाश-नित्थर-दुराह-निरमंड-रामपुर, लूहरी-दलाश वाया गुंगी स्कूल बस, लूहरी-ढैर-टोगी-दलाश स्कूल बस और रामपुर-लूहरी-शुश-दलाश बस सेवाएं बंद पड़ी हैं।इन रूटों पर बसें नहीं चलने से कई गांवों के लोगों का संपर्क परिवहन सुविधा से प्रभावित हुआ है। ग्रामीणों को रोजमर्रा के कार्यों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों और अन्य जरूरी कामों के लिए आने-जाने में परेशानी उठानी पड़ रही है। लोगों को निजी वाहनों और टैक्सियों पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जिससे उनकी जेब पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। क्षेत्र में रविवार के दिन स्थिति और भी परेशानी भरी हो जाती है। रविवार को दलाश से लूहरी के लिए कोई बस सेवा उपलब्ध नहीं है। इसके चलते ग्रामीणों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए महंगे किराये पर टैक्सी करनी पड़ती है। जिन लोगों के पास अपना वाहन नहीं है, उनके लिए रविवार को आवाजाही करना काफी मुश्किल हो जाता है। संवादबस सेवाएं बहाल करवाने के लिए स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों की ओर से भी कई बार मामला उठाया जा चुका है। दलाश पंचायत प्रधान आशा देवी ने विगत दिनों खेगसू में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के समक्ष भी क्षेत्र में बंद पड़े बस रूटों की समस्या रखी थी। उन्होंने ग्रामीणों की परेशानी से अवगत करवाते हुए बस सेवाएं दोबारा शुरू करवाने की मांग की थी। इसके बावजूद अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है और ग्रामीणों को पहले की तरह ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।