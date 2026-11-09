Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   Fire breaks out in Hurla village, Kullu; trees and plants burnt

Kullu News: कुल्लू के हुरला गांव में लगी आग, पेड़-पौधे जले

Mon, 09 Nov 2026 11:05 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 11:05 PM IST
विज्ञापन
Fire breaks out in Hurla village, Kullu; trees and plants burnt
भुंतर (कुल्लू)। जिले के भुंतर स्थित हुरला गांव के पास रविवार की शाम को आग लगने की घटना सामने आई। आग गांव के ढांक क्षेत्र में लगी, जिससे आसपास के छोटे पेड़-पौधों को नुकसान हुआ।
विज्ञापन

आग की सूचना फायर स्टेशन कुल्लू को दी गई। फायर स्टेशन कुल्लू ने दूरभाष के माध्यम से थाना भुंतर को आग लगने की जानकारी दी। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम तुरंत हरकत में आई। फायरमैन हंस राज अपने मुलाजिमों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। अग्निशमन कर्मियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। इस अग्निकांड में छोटे पेड़-पौधों को नुकसान पहुंचा है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed