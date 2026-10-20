Kullu News: माहिली में कबाड़ के गोदाम में लगी आग, 50 लाख का नुकसान

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प्रारंभिक अनुमान के अनुसार आग से 50 लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार कबाड़ कारोबारी शौकत अली का पतलीकूहल-नग्गर सड़क के किनारे बड़ा गोदाम था। यहां मशीनें भी स्थापित की गई थीं। लाग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आग से प्लास्टिक समेत अन्य कबाड़ तेजी से जलने लगा।देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग के कारण पतलीकूहल, कटराईं, डोभी और लेफ्ट बैंक के आसपास के क्षेत्रों में काले धुएं की मोटी परत फैल गई। प्लास्टिक जलने से इलाके में दुर्गंध भी फैल गई। दमकल विभाग पतलीकूहल के प्रभारी राज कुमार शर्मा ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंच गई थी। आग को बुझा दिया गया है।