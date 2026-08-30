Kullu News: पुजाली में दमखम दिखाएंगी छात्राएं

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वहीं, शिकारी घाट पंचायत की प्रधान मंजू मेहता बतौर मुख्यातिथि शामिल रहीं। खिलाड़ियों ने भव्य मार्चपास्ट की सलामी दी। इसके बाद रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। कार्यवाहक प्रधानाचार्य जगजीवन राम और खंड खेलकूद प्रभारी महेंद्र सिंह राणा ने कहा कि पढ़ाई के साथ खेलकूद भी जरूरी है। इससे शारीरिक विकास संभव होता है। इस दौरान एसएमसी अध्यक्ष ध्यान सिंह, उपाध्यक्ष खिला देवी मौजूद रहीं। संवाद

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बंजार (कुल्लू)। शिक्षा खंड बंजार के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पुजाली में रविवार को अंडर-14 खंड स्तरीय छात्रा वर्ग की खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज हुआ। प्रतियोगिता में 31 विद्यालयों की करीब 325 छात्राएं दमखम दिखाएंगी। तीन दिवसीय प्रतियोगिता में कबड्डी, वॉलीबाल, बैडमिंटन और खो-खो के मुकाबले होंगे।