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Kullu News: मुंबई गया परिवार, घर का ताला तोड़कर उड़ाए गहने

Thu, 15 Oct 2026 11:01 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू Updated Thu, 15 Oct 2026 11:01 AM IST
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Family away in Mumbai; burglars break lock and make off with jewelry.
कुल्लू। भुंतर के शाडीनाला में घर का ताला तोड़कर चोर सोने के 13.5 तोले गहनों के साथ चार अंगूठियां, एक बाली, 75 तोले चांदी के आभूषण, नकदी और अन्य सामान ले गए।
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परिवार 28 सितंबर को मुंबई गया था। 13 अक्तूबर को घर लौटने पर चोरी का पता चला। पुलिस के अनुसार शाडीनाला, डाकघर बजौरा निवासी तेंजिंग ने शिकायत में बताया कि 13 अक्तूबर को घर लौटने पर दरवाजा खुला मिला और अंदर सामान बिखरा पड़ा था। चोर लॉकर तोड़कर उसमें रखे आभूषण और अन्य सामान ले गए थे।
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शिकायत के मुताबिक चोर 75 तोले चांदी, तीन तोले का सोने का लॉकेट, आठ तोले का सोने का कंगन, ढाई तोले की सोने की चेन, सोने की चार अंगूठियां, सोने की एक कान की बाली, कांसे की 12 थालियां और 35 हजार रुपये नकद ले गए।
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एसपी अभिषेक एस ने बताया कि पुलिस थाना भुंतर में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 305(ए) और 331(3) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है।
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