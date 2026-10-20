एनएच के किनारे पार्किंग न करें वाहन : किशन चौहान

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संघ के अध्यक्ष किशन चौहान ने कहा कि यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्यटक बंजार पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें। स्थानीय संस्कृति, प्रकृति और निवासियों के सम्मान को देखते हुए नियमों का पालन करें। उन्होंने जलोड़ी दर्रा जाने वाले पर्यटकों को यात्रा से पहले सड़क और मौसम की स्थिति जांचने की सलाह दी है। संवाद

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बंजार (कुल्लू)। वीकेंड पर जिभी घाटी आने वाले पर्यटकों से जिभी वैली पर्यटन विकास संघ ने यातायात नियमों का पालन करने और पर्यावरण स्वच्छ रखने की अपील की है। संघ के अध्यक्ष ने पर्यटकों से एनएच-305 पर सड़क के किनारे वाहन पार्क न करने और निर्धारित पार्किंग स्थलों का उपयोग करने का आग्रह किया है।