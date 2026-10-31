Kullu News: भाषण प्रतियोगिता में डिंपल रहीं प्रथम

विज्ञापन



प्रतियोगिता से विद्यार्थियों ने लोगों को जागरूक रहने का संदेश दिया। उन्होंने गलत कार्यों के खिलाफ आवाज उठाने पर जोर दिया। डिंपल ने प्रथम, सतीश ने द्वितीय और काव्य ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजिलेंस निरीक्षक अर्जुन ने कहा कि अभियान को विद्यार्थियों और आम जनता का भरपूर समर्थन मिला। ऐसे आयोजन युवा पीढ़ी में ईमानदारी और नैतिकता विकसित करते हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिए प्रेरित करना था। संवाद

विज्ञापन

केलांग (लाहौल-स्पीति)। राज्य सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत शनिवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला केलांग में भाषण प्रतियोगिता हुई। यह आयोजन 'सत्यनिष्ठा से समृद्धि' विषय पर किया गया। इसमें स्कूल के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। विद्यार्थियों ने भ्रष्टाचार के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार रखे। उन्होंने समाज से भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए ईमानदारी, पारदर्शिता और नैतिक मूल्यों पर जोर दिया।