Kullu News: देवराज बने एवीबीपी बंजार इकाई के अध्यक्ष

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संवाद न्यूज एजेंसी।बंजार (कुल्लू)। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बंजार इकाई की वर्ष 2026-27 के लिए नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में देवराज को इकाई अध्यक्ष और गीतांजलि को इकाई मंत्री चुना गया। कार्यक्रम में कुल्लू विभाग संगठन मंत्री सचिन सपटा विशेष रूप से उपस्थित रहे, जबकि चुनाव अधिकारी की भूमिका विभाग संयोजक कुल्लू अभिनव कश्यप ने निभाई।सचिन सपटा ने कार्यकर्ताओं को संगठन की कार्यपद्धति और विद्यार्थियों के बीच अभाविप की भूमिका के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद छात्र हितों के साथ-साथ सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर भी निरंतर कार्य करती है।चुनाव अधिकारी ने नई कार्यकारिणी के अध्यक्ष और मंत्री के नामों की घोषणा की। इसके बाद नवनियुक्त अध्यक्ष देवराज ने कार्यकारिणी का विस्तार किया। नई कार्यकारिणी में मधु, चेतन, पूजा शर्मा, अमित शर्मा और जिया को उपाध्यक्ष बनाया गया। धना, शालिनी, दीक्षा और पूजा मेहता को सह मंत्री का दायित्व सौंपा गया। संजना को सोशल मीडिया एवं मीडिया संयोजक, गौरव को एसएफडी प्रमुख, सोमलता को आरकेएम प्रमुख, साहिल को मीडिया प्रमुख, बेकराम को खेलो भारत प्रमुख और राकेश को अध्ययन मंडल प्रमुख बनाया गया।नवनियुक्त अध्यक्ष देवराज ने जिम्मेदारी के लिए संगठन का आभार जताते हुए कहा कि वर्ष 2026-27 में पूरी टीम निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करेगी। वहीं, इकाई मंत्री गीतांजलि ने कहा कि सभी पदाधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर संगठन की गतिविधियों को विद्यार्थियों और समाज तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।