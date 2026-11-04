Kullu News: मनाली में दिल्ली के टैक्सी चालक की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू Updated Thu, 05 Nov 2026 11:19 AM IST
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मनाली। पर्यटन नगरी मनाली के रांगड़ी स्थित एक होटल परिसर में दिल्ली का टैक्सी चालक टेंपो ट्रैवलर में बेसुध अवस्था में मिला। उसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनाली पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
मृतक की पहचान 49 वर्षीय वीरपाल पुत्र प्रेमराज निवासी नंद नगरी, दिल्ली के रूप में हुई है। पुलिस को मृतक के शरीर पर बाहरी चोट का कोई निशान नहीं मिला है। मृतक के साथी मुन्ना पारस ने पुलिस को बताया कि वीरपाल सुबह वह बेसुध अवस्था में मिला।
साथी ने उसकी मौत को लेकर किसी तरह का संदेह जाहिर नहीं किया है। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दे दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मनाली अस्पताल के शव गृह में रखा गया है। परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम करवाया जाएगा।
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एसपी अभिषेक सेकर ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चलेगा और नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी।
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मृतक की पहचान 49 वर्षीय वीरपाल पुत्र प्रेमराज निवासी नंद नगरी, दिल्ली के रूप में हुई है। पुलिस को मृतक के शरीर पर बाहरी चोट का कोई निशान नहीं मिला है। मृतक के साथी मुन्ना पारस ने पुलिस को बताया कि वीरपाल सुबह वह बेसुध अवस्था में मिला।
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साथी ने उसकी मौत को लेकर किसी तरह का संदेह जाहिर नहीं किया है। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दे दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मनाली अस्पताल के शव गृह में रखा गया है। परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम करवाया जाएगा।
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एसपी अभिषेक सेकर ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चलेगा और नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी।