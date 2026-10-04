समय पर पूरा हो ट्राउट ब्रूड बैंक का निर्माण : ओमकांत

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पतलीकूहल फार्म में तैयार की जा रही रेडी-टू-ईट सोमकड ट्राउट फिश कैनिंग यूनिट (फिश प्रोसेसिंग यूनिट) का भी उन्होंने जायजा लिया। उन्होंने यूनिट में स्थापित की जाने वाली मशीनरी और उपकरणों को जल्द लगाने के निर्देश दिए, ताकि इसका संचालन शुरू किया जा सके।वर्ष 2025 में भारी बारिश और आपदा के कारण ट्राउट फार्म पतलीकूहल की जलापूर्ति लाइन और वाटर इनटेक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। निदेशक ने जलापूर्ति व्यवस्था बहाल करने के लिए स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण एजेंसी जल शक्ति विभाग, कटराईं के अधिकारियों के साथ चर्चा कर इस कार्य को जल्द शुरू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।.....कोल्ड वाटर रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर प्रणाली का निरीक्षणनिदेशक ने पतलीकूहल फार्म में संचालित प्रदेश की पहली कोल्ड वाटर रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर प्रणाली (आरएएस) का भी निरीक्षण किया। उन्होंने यहां पल रही ट्राउट मछलियों की प्रगति का जायजा लिया और इस प्रणाली को विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने ट्राउट फार्म पतलीकूहल के अधीन संचालित ट्राउट हैचरी बटाहर में पल रहे ट्राउट ब्रूड स्टॉक का भी निरीक्षण किया। उन्होंने आगामी महीनों में होने वाले ट्राउट प्रजनन से बेहतर परिणाम प्राप्त होने की उम्मीद जताई।लाहौल में भी निरीक्षण कियालाहौल-स्पीति में मत्स्य विभाग की गतिविधियों को विस्तार देने के उद्देश्य से उन्होंने सिस्सू में विभागीय भूमि का निरीक्षण करने के साथ यहां विभागीय कार्यालय शुरू करने की संभावनाओं को जाना। साथ में सिस्सू झील में एंगलिंग पर्यटन शुरू करने की संभावनाओं को तलाशा।0000