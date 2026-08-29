Kullu News: कांग्रेस ने पहले निकाली विरोध रैली, फिर किया पौधरोपण

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इसमें एमडीआर पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोधी रैली निकाली और नारेबाजी की। इसके बाद नेचर पार्क मौहल में पौधरोपण किया। इसमें जिला और कुल्लू ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी भी मौजूद रहे। संवाद

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कुल्लू। जिला कांग्रेस ने शनिवार को मौहल क्षेत्र में पहले केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध रैली निकाली और उसके बाद पौधरोपण किया। जिलाध्यक्ष सेस राम आजाद की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया।