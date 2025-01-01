Kullu News: दावों में सफाई, ...और मुंह चिढ़ा रहे कचरे के ढेर

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हैरानी की बात यह है कि मेला स्थलों पर लोगों की सुविधा के लिए कूड़ेदान तक नहीं लगाए गए हैं। रोजाना सैकड़ों लोग मेले में पहुंच रहे हैं, लेकिन उनके पास कचरा डालने के लिए उचित जगह नहीं है। ऐसे में लोग खुले में कचरा फेंकने को मजबूर हैं। दूसरी ओर, दशहरा कमेटी की ओर से ढालपुर में दुकानें लगाने वाले कारोबारियों से सफाई शुल्क भी वसूला जा रहा है। इसके बावजूद नियमित सफाई नहीं हो रही है। अपराह्न तक कचरा दुकानों, डोम और स्टॉलों के आगे पड़ा रहता है।मनाली से खरीदारी करने पहुंचे सौरव, लालचंद, अश्विनी और मोहित कुमार, बंजार की रजनी देवी, सुशीला और मोनिका, भुंतर के आकाश व रमन लाल तथा कुल्लू के स्थानीय निवासी अशोक कुमार, रामचंद और अनिल वर्मा ने भी सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि इस बार मेले में सफाई के इंतजाम बेहद खराब हैं। जब मेले में सफाई शुल्क वसूला जा रहा है तो फिर नियमित सफाई क्यों नहीं हो रही। लोगों ने प्रशासन से व्यवस्था में तुरंत सुधार करने की मांग की है।.....स्वयं फील्ड में उतरकर सफाई व्यवस्था की निगरानी कर रही हूं। शहर को साफ-सुथरा बनाए रखने के प्रयास जारी हैं। सफाई कर्मचारियों को सभी क्षेत्रों से नियमित रूप से कचरा एकत्र करने के निर्देश दिए गए हैं।-आशा ठाकुर, अध्यक्ष, नगर परिषद कुल्लू000