Kullu News: कहीं होटल तो कहीं साइकिल की फ्रेम में छिपाया चिट्टा

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इसी दिन मनाली के गोंपा रोड स्थित एक होटल से पंजाब के दो व्यक्तियों के कब्जे से 14.140 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। एक अक्तूबर को डोभी पुल के पास एक महिला से 30 ग्राम चिट्टा पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार, नशीले पदार्थ को बच्चों की साइकिल के फ्रेम में छिपाया गया था। दो अक्तूबर को कुल्लू के लंकाबेकर में एक निजी आवास से दो व्यक्तियों के कब्जे से 3.83 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया।इसी तरह, 10 अक्तूबर को जच्छणी के पास एचआरटीसी बस की जांच के दौरान राजस्थान निवासी 22 वर्षीय युवक से 465 ग्राम चरस बरामद हुई। 15 अक्तूबर को मनाली के सियाल में पंजाब निवासी दंपती के कब्जे से 10.670 ग्राम चिट्टा मिला। वहीं, ब्रौ थाना क्षेत्र के रंदल में एक वाहन चालक से 14 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक कुल्लू अभिषेक सेकर ने बताया कि सभी मामलों में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी। संवाद