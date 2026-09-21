फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   BSNL's 4G service launched in Salgran Panchayat.

Kullu News: सलग्रां पंचायत में बीएसएनएल की 4जी सेवा शुरू

Mon, 21 Sep 2026 03:36 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 03:36 PM IST
विज्ञापन
BSNL's 4G service launched in Salgran Panchayat.
जनजातीय जिले के 70 परिवारों को मिली इंटरनेट सुविधा
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
उदयपुर (लाहौल-स्पीति)। जनजातीय जिले की सलग्रां पंचायत में बीएसएनएल ने 4जी सेवा शुरू कर दी है। सोमवार को पंचायत में बीएसएनएल का 4जी टावर शुरू होने से करीब 70 परिवार इंटरनेट सुविधा से जुड़ गए हैं। बीएसएनएल की इस सुविधा का लाभ पांगी और जम्मू-कश्मीर की ओर आवाजाही करने वाले यात्रियों और वाहन चालकों को भी मिलेगा। इस रूट पर अब पहले की अपेक्षा बेहतर नेटवर्क सुविधा उपलब्ध होने की उम्मीद है। क्षेत्र में लंबे समय से संचार सेवा की समस्या बनी हुई थी।
सलग्रां पंचायत में पहले से एक निजी कंपनी की नेटवर्क सुविधा उपलब्ध है। अब बीएसएनएल का 4जी टावर स्थापित होने से क्षेत्र में संचार व्यवस्था और मजबूत हो गई है। इससे स्थानीय लोगों के साथ इस मार्ग से गुजरने वाले यात्रियों और वाहन चालकों को भी सुविधा मिलेगी। स्थानीय लोगों ने बीएसएनएल की 4जी सेवा शुरू होने पर राहत जताई है।
विज्ञापन

स्थानीय निवासी विजय कुमार, राहुल और रविंदर ने बताया कि सलग्रां क्षेत्र घाटी के दुर्गम क्षेत्रों में शामिल है। खासकर बर्फबारी के दौरान यहां बिजली और संचार सेवाओं की समस्या बढ़ जाती है। बीएसएनएल का 4जी टावर स्थापित होने से सलग्रां पंचायत के लोगों को इंटरनेट और संचार सुविधा का लाभ मिलेगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed