Kullu News: कराटे चैंपियनशिप में आयुष ने जीता स्वर्ण

विज्ञापन



आयुष ने प्रतियोगिता में आत्मविश्वास, अनुशासन और बेहतरीन खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उनकी इस उपलब्धि से विद्यालय में खुशी का माहौल है। विज्ञापन

विद्यालय की प्रबंध निदेशक बनिता शर्मा ने आयुष को उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि आयुष पढ़ाई के साथ खेलों में भी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। आयुष ने प्रतियोगिता में आत्मविश्वास, अनुशासन और बेहतरीन खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उनकी इस उपलब्धि से विद्यालय में खुशी का माहौल है।विद्यालय की प्रबंध निदेशक बनिता शर्मा ने आयुष को उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि आयुष पढ़ाई के साथ खेलों में भी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

विज्ञापन

विज्ञापन

कुल्लू। एकेडमिक हिल्स पब्लिक स्कूल शमशी के कक्षा नौवीं के छात्र आयुष चंदेल ने जिला स्तरीय कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया है। मंगलवार को भुंतर स्थित विद्यालय में आयोजित प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों के खिलाड़ियों ने भाग लिया।