Kullu News: दो दिन में 45 रुपये उछला मटर का भाव

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दो दिन में मटर के दाम 100 रुपये से 45 रुपये बढ़कर 145 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। बुधवार को सब्जी मंडी भुंतर में लाहौल से पहुंची मटर की बोली 145 रुपये प्रति किलो तक लगी।इस बार लाहौल घाटी से मटर की दूसरी फसल मंडियों में देर से पहुंची है। इसके बावजूद बेहतर गुणवत्ता के कारण भुंतर मंडी में फसल को अच्छे भाव मिल रहे हैं। बिना किसी केमिकल के उगाई गई मटर को बेहतर दाम मिलने से किसानों को राहत मिली है।भुंतर के अलावा बंदरोल मंडी में भी मटर की फसल के अच्छे भाव मिलने की बात किसानों ने कही है। लाहौल के किसान रोहित, सुरेंद्र, मान सिंह, दोरजे, अमर, टशी और अमीर चंद ने बताया कि बुधवार को भुंतर मंडी में मटर की फसल को बेहतर भाव मिला है।किसानों के अनुसार पहली फसल के दौरान भी उन्हें इतने अच्छे दाम नहीं मिले थे। दूसरी फसल इस बार सीजन में देर से मंडियों तक पहुंची है लेकिन गुणवत्ता अच्छी होने के कारण भाव बेहतर मिल रहे हैं।अच्छे दाम मिले तो मजबूत होगी आर्थिकीलाहौल घाटी में मटर की खेती किसानों की आय का महत्वपूर्ण साधन है। किसानों का कहना है कि यदि पिछले दो दिन की तरह आगे भी मंडियों में अच्छे दाम मिलते रहे तो दूसरी फसल से उन्हें अच्छा लाभ होगा। इससे घाटी के किसानों की आर्थिकी मजबूत होने की उम्मीद है।लाहौल घाटी की मटर की दूसरी फसल मंडियों में पहुंचते ही किसानों को बेहतर दाम मिलने लगे हैं। इस सीजन में पहली बार मटर के दाम 145 रुपये प्रति किलो तक पहुंचे हैं। इससे घाटी के किसानों की आमदनी बढ़ने की उम्मीद है। भुंतर के अलावा बंदरोल मंडी में भी मटर की फसल के बेहतर दाम मिल रहे हैं। -प्रेम जीत, किसान, लाहौल निवासीबिना किसी केमिकल के उगाई गई मटर की दूसरी फसल इस बार अच्छी है। यदि दो दिन की तरह आगे भी मंडियों में अच्छे दाम मिलते रहे तो किसानों को लाभ होगा। इससे घाटी के किसानों की आर्थिकी मजबूत होगी। -सोम देव, किसान, ओथांग, लाहौल निवासी