Kullu News: खोखन स्कूल में मताधिकार पर किया जागरूक

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प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में 20 और निबंध लेखन में 28 विद्यार्थियों ने भाग लिया। निबंध लेखन में कक्षा 11वीं की कोमल और दीपिका विजेता रहीं, जबकि प्रश्नोत्तरी में कक्षा 12वीं की छाया और रागिनी ने पहला स्थान हासिल किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य कमलेश ठाकुर ने विजेता छात्राओं को बधाई दी और विद्यार्थियों को मताधिकार के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया।प्रवक्ता सोमेश डोगरा ने पंचायत, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में निर्वाचन अधिकारी (आरओ) और सहायक निर्वाचन अधिकारी (एआरओ) की भूमिका तथा चुनाव प्रक्रिया की जानकारी दी। इस अवसर पर ईएलसी प्रभारी मीरा शशि, टशी पालमो, कमला देवी, सतीश कुमार सहित अन्य अध्यापक मौजूद रहे। संवाद