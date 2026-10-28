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Kullu News: मानदेय की घोषणा से खुशी का माहौल

Thu, 29 Oct 2026 10:41 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू Updated Thu, 29 Oct 2026 10:41 AM IST
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Atmosphere of joy following the announcement of an honorarium
पतलीकूहल (कुल्लू)। देवी-देवता गुर चेला कल्याण सभा कुल्लू के अध्यक्ष पूर्ण ठाकुर सहित समस्त गूर समाज ने सरकार की ओर से दशहरा उत्सव के दौरान गूरों को 1100 रुपये मानदेय देने की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे गूर समाज में खुशी का माहौल बना हुआ है। यह मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा कमेटी के अध्यक्ष सुंदर सिंह ठाकुर की सकारात्मक सोच के कारण संभव हो पाया है।
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उन्होंने बताया कि इन समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर जल्द ही गूर संघ का प्रतिनिधिमंडल शिमला में मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा। संवाद
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