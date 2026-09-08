Kullu News: शहर में बनेगा एक और पुल, विश्व बैंक टीम ने किया सर्वे

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निरीक्षण और सर्वे के दौरान प्रस्तावित पुल के निर्माण को लेकर संभावित स्थानों और यातायात व्यवस्था पर चर्चा की गई। पुल के बनने से शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने और लोगों को बेहतर यातायात सुविधा मिलने की उम्मीद जग गई है। इस मौके पर नगर परिषद अध्यक्ष आशा ठाकुर, उपाध्यक्ष शालिनी राय भारद्वाज, पार्षदों सहित लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने प्रस्तावित परियोजना से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी भी साझा की। संवाद

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कुल्लू। शहर में यातायात समस्या से निजात दिलाने के लिए एक और पुल बनाने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। मंगलवार को विश्व बैंक की टीम ने भूतनाथ पुल के आसपास पुल बनाने की संभावनाओं को तलाशा। इसके लिए टीम ने क्षेत्र का सर्वे किया। उनके साथ कुल्लू सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर भी शामिल रहे। उन्होंने अखाड़ा बाजार का भी निरीक्षण किया।