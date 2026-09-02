Kullu News: चालक प्रवीण को सम्मानित करने घर पहुंचे आलम

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आलम चंद ने कहा कि हादसे का शिकार हुई बस में उनके गांव के काफी लोग सवार थे। चालक प्रवीण कुमार ने विपरीत परिस्थिति में सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए बस को नियंत्रित किया और यात्रियों की जान बचाई। यदि चालक ने समय रहते स्थिति को संभाला नहीं होता तो हादसा और भी बड़ा हो सकता था और कई परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट सकता था। उन्होंने कहा कि चालक प्रवीण कुमार की सूझबूझ से गांव के कई लोग सुरक्षित बच पाए हैं। इसलिए उनका सम्मान करना पूरे गांव के लिए गर्व की बात है।

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कुल्लू। हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की बस में भेखली-ब्यासर सड़क पर ब्रेक फेल होने के दौरान यात्रियों की जान बचाने वाले चालक प्रवीण कुमार को सम्मानित करने के लिए ब्यासर निवासी आलम चंद उनके घर पहुंचे। उन्होंने चालक प्रवीण कुमार को टोपी और मफलर पहनाकर सम्मानित किया और उनकी सूझबूझ और बहादुरी के लिए आभार जताया।