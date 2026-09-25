Kullu News: गुजरात-राजस्थान की संस्कृति की दिखी झलक

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कुल्लू। राजकीय महाविद्यालय कुल्लू की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई ने 57वां स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम का मुख्य विषय सांस्कृतिक आदान-प्रदान रहा। इस दौरान स्वयंसेवकों ने विभिन्न राज्यों के पारंपरिक व्यंजनों के चार स्टॉल लगाए। साथ ही गुजरात-राजस्थान, हिमाचल-पंजाब, तमिलनाडु-केरल, शिमला नाटी, झारखंड-बंगाली और कुल्लवी नाटी सहित विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. राकेश राणा बतौर मुख्यातिथि उपस्थित रहे। डॉ. राकेश राणा ने स्वयंसेवकों को देश की प्रगति में योगदान देने और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का संदेश दिया। इस मौके पर कार्यक्रम अधिकारी डॉ. खेम चंद, एनएसएस की अध्यक्ष डिंपल, नेहा, मानवी, मोनिका और साक्षी ठाकुर आदि उपस्थित रहे। संवाद