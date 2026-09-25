Kullu News: मनाली एक्सपो का आगाज, 100 से अधिक कंपनियां पहुंचीं

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पहले दिन बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने पहुंचकर विभिन्न उत्पादों और आधुनिक तकनीकों की जानकारी ली। एक्सपो में देशभर की 100 से अधिक कंपनियां अपने उत्पाद और आधुनिक तकनीकें प्रदर्शित कर रही हैं।यहां खाद्य पदार्थों से लेकर भवन निर्माण सामग्री, सौर ऊर्जा उत्पादों और पर्यटन उद्योग से जुड़े विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है। पर्यटन कारोबार से जुड़े नए उत्पादों और तकनीकों को भी एक्सपो में प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है।एक्सपो की आयोजन टीम से जुड़े असीम, सचिन, संजय और स्मृति शर्मा ने बताया कि प्रदर्शनी के माध्यम से स्थानीय उत्पादों और कारोबार को व्यापक बाजार उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना भी आयोजन का प्रमुख उद्देश्य है।एक्सपो के माध्यम से पर्यटकों और स्थानीय लोगों को पर्यटन क्षेत्र में उपलब्ध नए उत्पादों और तकनीकों की जानकारी दी जा रही है। आयोजन का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण मित्र पर्यटन को प्रोत्साहित करना है। पर्यटन को अधिक टिकाऊ और आधुनिक बनाने की दिशा में काम करने वाली तकनीकों और उत्पादों को भी एक्सपो में प्रमुखता दी गई है।स्थानीय कारोबारियों को मिलेंगे नए अवसर : गौड़विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने कहा कि इस तरह के आयोजन पर्यटन कारोबार को नए आयाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मनाली जैसे पर्यटन स्थल पर इस तरह के एक्सपो का बड़े स्तर पर आयोजन किया जाना चाहिए, ताकि स्थानीय कारोबारियों और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों को नए बाजार और अवसर मिल सकें।उद्यमिता को बढ़ावा देने पर जोरएमएसएमई के निदेशक अशोक ने कहा कि उनके मंत्रालय की ओर से एक्सपो को हरसंभव सहयोग दिया जा रहा है। भविष्य में भी इस तरह के आयोजनों को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि स्थानीय स्तर पर कारोबार और उद्यमिता को बढ़ावा मिल सके।