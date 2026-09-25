Kullu News: मंत्र जाप करते त्रिलोकीनाथ पहुंचे सैकड़ों बौद्ध भिक्षु और श्रद्धालु

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लंबी कतार में आगे बढ़ते लामा और बौद्ध अनुयायी लगातार मंत्रों का जाप करते हुए दोपहर बाद त्रिलोकीनाथ पहुंचे। यहां पहुंचने के साथ पदयात्रा का समापन हुआ। पदयात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था की गई थी।इससे लंबी दूरी तय करने वाले श्रद्धालुओं को राहत मिली और यात्रा सुगम बनी रही। श्रद्धालुओं के मंत्र जाप से पूरे मार्ग का वातावरण भक्तिमय बना रहा।पदयात्रा में देश के विभिन्न हिस्सों के साथ विदेशों से भी बौद्ध अनुयायियों ने हिस्सा लिया। त्रिलोकीनाथ पहुंचने पर आयोजकों की ओर से श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। -संवाद