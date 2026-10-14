Kullu News: फूड मार्केट के 43.83 लाख में बिके 77 प्लॉट
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू Updated Thu, 15 Oct 2026 10:27 AM IST
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कुल्लू। अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव की फूड मार्केट के प्लॉट आवंटन के दौरान बुधवार को व्यापारियों में प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। 77 प्लॉट के आवंटन से दशहरा उत्सव समिति को 43.83 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।
कई प्लॉट के लिए पांच से अधिक व्यापारियों ने बोली लगाई, जिससे उनकी कीमत 50 हजार रुपये से अधिक पहुंच गई। वहीं, कुछ प्लॉट 30 से 40 हजार रुपये के बीच आवंटित हुए।
सुबह से शुरू हुई आवंटन प्रक्रिया के दौरान प्लॉट हासिल करने के लिए व्यापारियों में खासा उत्साह दिखा। जिन प्लॉटों के लिए अधिक व्यापारियों ने बोली लगाई, उनकी कीमतें बढ़ गईं, जबकि कम प्रतिस्पर्धा वाले प्लॉट अपेक्षाकृत कम कीमत पर आवंटित हुए।
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प्लॉट आवंटन समिति के अध्यक्ष एवं जिला पर्यटन अधिकारी रोहित शर्मा ने बताया कि बुधवार को फूड मार्केट के लिए प्लॉट आवंटन प्रक्रिया पूरी की गई। इसमें व्यापारियों ने उत्साह दिखाया। प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी और इच्छुक व्यापारी अभी प्लॉट ले सकते हैं।
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कई प्लॉट के लिए पांच से अधिक व्यापारियों ने बोली लगाई, जिससे उनकी कीमत 50 हजार रुपये से अधिक पहुंच गई। वहीं, कुछ प्लॉट 30 से 40 हजार रुपये के बीच आवंटित हुए।
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सुबह से शुरू हुई आवंटन प्रक्रिया के दौरान प्लॉट हासिल करने के लिए व्यापारियों में खासा उत्साह दिखा। जिन प्लॉटों के लिए अधिक व्यापारियों ने बोली लगाई, उनकी कीमतें बढ़ गईं, जबकि कम प्रतिस्पर्धा वाले प्लॉट अपेक्षाकृत कम कीमत पर आवंटित हुए।
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प्लॉट आवंटन समिति के अध्यक्ष एवं जिला पर्यटन अधिकारी रोहित शर्मा ने बताया कि बुधवार को फूड मार्केट के लिए प्लॉट आवंटन प्रक्रिया पूरी की गई। इसमें व्यापारियों ने उत्साह दिखाया। प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी और इच्छुक व्यापारी अभी प्लॉट ले सकते हैं।