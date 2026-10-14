Kullu News: कराटे में पदक जीतकर लौटी आकांक्षा का ढोल-नगाड़ों से स्वागत

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गांव की महिलाओं ने पारंपरिक खतक पहनाकर उसे आशीर्वाद दिया। विद्यार्थियों ने ढोल की थाप पर जश्न मनाकर उसकी उपलब्धि की खुशी साझा की।11 से 13 अक्तूबर तक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हमीरपुर में आयोजित अंडर-19 राज्य स्तरीय इंडोर गेम्स में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शकोली की 11वीं कक्षा की छात्रा आकांक्षा ने कराटे के 52 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता। उसकी इस उपलब्धि से स्कूल और क्षेत्र में खुशी का माहौल है।स्कूल के प्रधानाचार्य रणवीर सिंह ने आकांक्षा को बधाई देते हुए कहा कि उसने स्कूल के साथ पूरे जिले का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय स्कूल के डीपीई विनोद कुमार को दिया, जो एडीपीओ लाहौल का कार्यभार भी संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि डीपीई के मार्गदर्शन और प्रशिक्षण से आकांक्षा ने राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया।आकांक्षा की उपलब्धि पर शकोली पंचायत की प्रधान सुमन और लाहौल-स्पीति की विधायक अनुराधा राणा ने भी उसे बधाई दी और उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर स्कूल प्रबंधन समिति के पदाधिकारी व सदस्य और पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित रहे।