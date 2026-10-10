फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   465 grams of charas seized from a youth from Rajasthan.

Kullu News: राजस्थान के युवक से 465 ग्राम चरस बरामद

Sat, 10 Oct 2026 11:34 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 11:34 PM IST
विज्ञापन
465 grams of charas seized from a youth from Rajasthan.
कुल्लू। मणिकर्ण मार्ग पर जच्छणी में नाकाबंदी के दौरान नारकोटिक्स पुलिस ने एचआरटीसी की इलेक्ट्रिक बस में सफर कर रहे राजस्थान के एक युवक से 465 ग्राम चरस बरामद की है।
विज्ञापन

आरोपी की पहचान लक्की नायक (22) पुत्र गोविंद सिंह नायक निवासी विज्ञाननगर, इंद्रपुरा, कोटा, राजस्थान के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी स्थानीय इलेक्ट्रिक बस में सवार होकर भुंतर की ओर जा रहा था।
विज्ञापन

इसी दौरान जच्छणी में नाकाबंदी के दौरान तलाशी लेने पर उसके कब्जे से चरस बरामद हुई। मामले में भुंतर थाना में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। एसटीएफ नारकोटिक्स के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवकुमार चौधरी ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। जल्द आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed