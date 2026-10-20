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Kullu News: दशहरा की सुरक्षा में 1265 जवान तैनात, ड्रोन से भी नजर

Tue, 20 Oct 2026 11:12 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 11:12 PM IST
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1,265 personnel deployed for Dussehra security; surveillance also being conducted via drones
कुल्लू दशहरा उत्सव के लिए डयूटी में पहुंचे जवान।-संवाद
कुल्लू। अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रखने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। उत्सव में 1125 पुलिसकर्मियों और 140 होमगार्ड जवानों समेत कुल 1265 जवान तैनात रहेंगे। ढालपुर सहित उत्सव क्षेत्र की निगरानी 155 सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से की जाएगी। भीड़ प्रबंधन और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे क्षेत्र को छह सेक्टरों में बांटा गया है, जबकि यातायात व्यवस्था संभालने के लिए 430 पुलिस और होमगार्ड जवान तैनात रहेंगे।
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देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए प्रमुख आयोजन स्थलों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात रहेगा। संदिग्ध व्यक्तियों और अवैध वस्तुओं की जांच के लिए बजौरा पुल और हाथीथान में चेक पोस्ट स्थापित की गई हैं। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत देने की अपील की है।
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18 स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था
उत्सव के दौरान वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने 18 स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की है। खोरी रोपा में निचले ढालपुर बस स्टैंड के सामने सबसे बड़ी पार्किंग बनाई गई है, जहां 900 वाहन खड़े हो सकेंगे। कुल्लू वैली शॉल शोरूम के निकट 200, होटल सरवरी के सामने ऑफिसर कॉलोनी में 100 और अखाड़ा बाजार के टापू पुल के निकट 100 वाहनों की पार्किंग क्षमता निर्धारित की गई है। मोनाल कैफे के निकट नगर परिषद पार्किंग में 75, मिनी सचिवालय में 70 और कैटल ग्राउंड व डीएवी स्कूल मैदान मौहल में 50-50 वाहनों को पार्क करने की सुविधा होगी। इसके अलावा वन विभाग मैदान, कैलाश थिएटर, विपाशा मार्केट, सब्जी मंडी, सरवरी बैक साइड मार्केट, कैम्ब्रिज स्कूल के सामने, गांधी नगर पेट्रोल पंप के निकट, पुराने बस अड्डे, शनि मंदिर के निकट और शांगरी बाग में भी पार्किंग की व्यवस्था की गई है।
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11 मार्गों और क्षेत्रों में नो-पार्किंग
भगवान रघुनाथ की रथयात्रा और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए 11 मार्गों और क्षेत्रों में नो-पार्किंग व्यवस्था लागू रहेगी। गैमन पुल से ढालपुर चौक, ढालपुर चौक से कॉलेज चौक और कॉलेज चौक से टिकरा बावड़ी तक वाहनों को खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी। भूतनाथ पुल से बस स्टैंड होते हुए खोरी रोपा पार्किंग तक और कैटल ग्राउंड के आसपास भी नो-पार्किंग व्यवस्था लागू रहेगी।

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पुलिस ने सात जगहों पर की बैरिकेडिंग
यातायात नियंत्रण के लिए सात स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई है। दशहरा क्षेत्र को मोबाइल पेट्रोलिंग की तीन बीटों में बांटा गया है। मोटरसाइकिलों पर तैनात 10 पुलिस टीमें लगातार गश्त कर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर नजर रखेंगी। भारी वाहनों की आवाजाही निर्धारित व्यवस्था के अनुसार फोरलेन मुख्य मार्ग से करवाई जाएगी। दशहरा स्थल पर सामान उतारने और चढ़ाने का समय रात 12 बजे से सुबह सात बजे तक तय किया गया है।
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