लोकतंत्र की मजबूती के लिए युवाओं की भागीदारी जरूरी : एसडीएम
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 11:55 PM IST
Updated Sat, 17 Oct 2026 11:55 PM IST
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देहरागोपीपुर (कांगड़ा)। डीएवी देहरा में शनिवार को निर्वाचक साक्षरता क्लब के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी एवं एसडीएम देहरा कुलवंत सिंह पोटन की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में विद्यार्थियों को लोकतंत्र, मतदान के अधिकार और नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया गया।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए नागरिकों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। प्रधानाचार्य मनदीप राणा ने विद्यार्थियों से लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने मतदान के महत्व पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया और रंगोली के माध्यम से मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। कार्यक्रम में निर्वाचन साक्षरता क्लब के नोडल अधिकारी डॉ. परवीन कुमार और प्रो. निवेदिता चौहान सहित संस्थागत नोडल अधिकारी नीतू शर्मा व रितु शर्मा मौजूद रहीं। मंच संचालन सुनीता राणा ने किया। संवाद
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उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए नागरिकों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। प्रधानाचार्य मनदीप राणा ने विद्यार्थियों से लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने मतदान के महत्व पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया और रंगोली के माध्यम से मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। कार्यक्रम में निर्वाचन साक्षरता क्लब के नोडल अधिकारी डॉ. परवीन कुमार और प्रो. निवेदिता चौहान सहित संस्थागत नोडल अधिकारी नीतू शर्मा व रितु शर्मा मौजूद रहीं। मंच संचालन सुनीता राणा ने किया। संवाद
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