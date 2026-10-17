Kangra News: मारपीट के बाद भागा आरोपी, प्राथमिकी दर्ज

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ज्वालामुखी (कांगड़ा)। पुलिस थाना खुंडियां के अंतर्गत एक व्यक्ति ने दूसरे को मारपीट कर घायल कर दिया। इस संबंध में युद्धवीर सिंह निवासी अघार ने पुलिस थाना खुंडियां में शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र के ही मुन्ना और एक अन्य व्यक्ति ने शुक्रवार रात करीब 8 बजे अघार के पास मारपीट की, जिससे उन्हें चोटें आई हैं। यही नहीं इस दौरान आरोपियों ने उनका मोबाइल फोन भी क्षतिग्रस्त किया और कमीज फाड़ दी। एसपी देहरा संदीप धवल ने बताया कि शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मामले में आरोपों के तथ्यों को जांचा जा रहा है। संवाद