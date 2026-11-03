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Kangra News: मुहावरा कोश तैयार करने के लिए कार्यशाला शुरू

Tue, 03 Nov 2026 01:44 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 01:44 AM IST
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Workshop launched to develop a dictionary of idioms
धर्मशाला (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में हिंदी और पंजाबी मुहावरा कोश के निर्माण के लिए पांच दिवसीय कार्यशाला सोमवार को शुरू हुई। यह कार्यशाला दो से छह नवंबर तक चलेगी। यह इस विषय पर आयोजित शृंखला की तीसरी कार्यशाला है। इससे पहले केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा और पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला में दो कार्यशालाएं हो चुकी हैं। शृंखला में कुल पांच कार्यशालाएं होंगी। सभी कार्यशालाओं के समापन के बाद मुहावरा कोश का प्रकाशन होगा। कार्यशाला का आयोजन पंजाबी एवं डोगरी विभाग और हिंदी एवं भारतीय भाषा विभाग ने किया है। यह केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के सहयोग से आयोजित हो रही है। इसमें दोनों भाषाओं के मुहावरों का संकलन, विश्लेषण और तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। मुहावरों की संरचना, अर्थ, प्रयोग और सांस्कृतिक संदर्भों पर मंथन होगा। कार्यशाला के संरक्षक कुलपति प्रो. सत प्रकाश बंसल और अध्यक्ष कुलाधिपति पद्मश्री प्रो. हरमोहिंदर सिंह बेदी हैं। डॉ. मलकीयत सिंह इसके संयोजक हैं। चंडीगढ़ से प्रो. सुखदेव सिंह मिन्हास, पटियाला से डॉ. रजनी, होशियारपुर से डॉ. धर्मपाल साहिल और विभागाध्यक्ष प्रो. नरेश कुमार विशेषज्ञ के रूप में जुड़े हैं। ब्यूरो
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